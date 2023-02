Caro voli per la Sicilia, anche a Pasqua tornare a casa è un lusso per pochi

Tornare a casa resta un lusso per pochi. A Pasqua, come era già accaduto durante il periodo di Natale dell’anno scorso, i prezzi per viaggiare in aereo verso la Sicilia sono ancora una volta improponibili pur acquistando il biglietto con due mesi di anticipo. Non va meglio nemmeno per i potenziali turisti: scegliere Palermo o Catania per trascorrere qualche giorno di vacanza può comportare costi elevatissimi scoraggiando così qualsiasi voglia di conoscere meglio l’Isola e le sue bellezze.

La Pasqua quest’anno cade il 9 aprile per cui abbiamo scelto il venerdì 7 come data indicativa per la partenza e l’11 aprile, il giorno successivo alla pasquetta, per il possibile rientro a casa. Facendo una semplice simulazione su un qualsiasi comparatore di tariffe il biglietto aereo andata e ritorno da Milano Linate può costare quasi 400 euro con Ita, la compagnia che preso il posto di Alitalia come compagnia di bandiera. Sul caro voli la Regione e il Codacons avevano presentato un esposto all’Antitrust che ha aperto un’istruttoria sulla vicenda: nel mirino erano finite alcune compagnie.

