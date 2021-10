Facebook, il lunedì nero è costato a Zuckerberg oltre 6 miliardi di dollari

Il lunedì nero di Facebook - fra l'impatto delle rivelazione della talpa Frances Haugen e lo stop dei sue piattaforme per ore - è costato a Mark Zuckerberg più di sei miliardi di dollari. Con il calo dei titoli Facebook a Wall Street, la ricchezza di Zuckerberg è scesa a 121,6 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index, facendo scivolare al quinto posto, alle spalle di Bill Gates.

Nella giornata di oggi il titolo Facebook a Wall Street è in recupero, proprio mentre è in corso l’audizione della talpa, Frances Haugen, in Congresso. I titoli del social media salgono del 2,1%.

© Riproduzione riservata