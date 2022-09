Concorso Inps Servizi 2022: bando per 69 assunzioni, le sedi di lavoro e come partecipare

Un bando di concorso 2022 per 69 assunzioni a tempo indeterminato e pieno è stato pubblicato dall'Inps Servizi S.p.A., società per azioni in house providing con sede a Roma, interamente partecipata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Si cercano impiegati da inserire in vari ambiti: governo centrale, amministrazione controllo finanza e affari generali, risorse umane, servizi di contact center e IT.

I profili cercati

I profili professionali da reclutare sono: n. 1 Assistente degli Organi – specialista (codice GC1); impiegato VII livello; n. 1 Assistente di Direzione – specialista (codice GC2); impiegato V livello; n. 1 Assistente di Direzione – addetto (codice GC3); impiegato IV livello;

n. 1 Responsabile Compliance e Gestione Rischi (codice GC4); quadro; n. 1 Specialista Compliance e Gestione Rischi (codice GC5); impiegato VI livello; n. 1 Addetto Compliance e Gestione Rischi (codice GC6); impiegato IV livello; n. 1 Responsabile Amministrazione Controllo Finanza (codice ACFAG1) quadro; n. 1 Responsabile Gare, Appalti e Affari Generali (codice ACFAG2) quadro; n. 1 Specialista Ciclo Passivo (codice ACFAG3); impiegato VI livello; n. 1 Addetto Ciclo Passivo (codice ACFAG4); impiegato IV livello; n. 1 Specialista Ciclo Attivo (codice ACFAG5); impiegato VI livello; n. 1 Addetto Ciclo Attivo (codice ACFAG6); impiegato IV livello; n. 1 Specialista Business Controller (codice ACFAG7); impiegato VI livello; n. 1 Specialista Financial Controller (codice ACFAG8); impiegato VI livello; n. 3 Addetti Business & Financial Analyst (codice ACFAG9); impiegato IV livello; n. 1 Specialista Tesoreria e Finanza (codice ACFAG10); impiegato VI livello; n. 1 Coordinatore Gare e Appalti (codice ACFAG11); impiegato VI livello; n. 2 Addetti Ufficio Acquisti (codice ACFAG12); impiegato IV livello; n. 1 Coordinatore Affari Generali (codice ACFAG13); impiegato VI livello; n. 1 Specialista Affari Legali (codice ACFAG14); impiegato VI livello; n. 1 Responsabile Gestione e Relazioni Sindacali (codice RU1); quadro; n. 1 Responsabile Organizzazione, Sviluppo e Selezione (codice RU2); quadro; n. 1 Responsabile Amministrazione e Costo Del Lavoro (codice RU3); quadro; n. 2 Specialista Gestione e Relazioni Sindacali (codice RU4); impiegato VI livello; n. 1 Addetto Gestione e Relazioni Sindacali (codice RU5); impiegato IV livello; n. 1 Specialista Salute e Sicurezza del lavoro (codice RU6); impiegato VI livello; n. 1 Specialista senior Normativa e Contenzioso del Lavoro (codice RU7); impiegato VII livello; n. 1 Specialista Organizzazione del Lavoro (codice RU8); impiegato VI livello; n. 1 Addetto Formazione e Selezione (codice RU9); impiegato IV livello; n. 1 Specialista Sviluppo, Formazione e Selezione (codice RU10); impiegato VI livello; n. 1 Specialista Amministrazione del Personale (codice RU11); impiegato VI livello; n. 1 Addetto Amministrazione e Costo Del Lavoro (codice RU12); impiegato IV livello; n. 1 Responsabile Planning & War Room (codice SCC1); quadro; n. 1 Responsabile Km & Process Improvement (codice SCC2); quadro; n. 2 Specialista senior Planning & War Room (codice SCC3); impiegato VI livello; n. 7 Specialista junior Planning & War Room (codice SCC4); impiegato V livello; n. 1 Specialista senior Km & Process Improvement (codice SCC5); impiegato VI livello; n. 3 Specialista junior Km & Process Improvement (codice SCC6); impiegato V livello; n. 1 Specialista senior – Data Analyst (codice SCC7); impiegato VII livello; n. 4 Responsabili di Sito (codice SCC8); quadro; n. 1 Responsabile Sviluppo e Gestione Applicativa (codice IT1); quadro; n. 1 Responsabile Governance (codice IT2); quadro; n. 1 Specialista senior Application CRM (codice IT3); impiegato VII livello; n. 1 Specialista Application CRM (codice IT4); impiegato VI livello; n. 1 Specialista senior Application Call Center (codice IT5); impiegato VII livello; n. 1 Specialista Application Call Center (codice IT6); impiegato VI livello; n. 1 Specialista senior Change Management (codice IT7); impiegato VII livello; n. 1 Specialista senior Service Desk & Service Management (codice IT8); impiegato VII livello; n. 1 Specialista senior Demand Management (codice IT9); impiegato VII livello; n. 1 Addetto Demand Management (codice IT10); impiegato IV livello; n. 1 Specialista senior Infrastructure Management (codice IT11); impiegato VII livello; n. 1 Specialista DBA (codice IT12); impiegato VI livello; n. 1 Specialista senior Network & Security Management (codice IT13); impiegato VII livello.

I requisiti

I requisiti sono: titolo di studio previsto per ciascuna figura professionale come indicato nel bando; ogni altro requisito di ammissibilità indicato come tale nella descrizione di ciascun profilo professionale, ivi compresa, ove prevista, l’esperienza professionale nei termini indicati; età non inferiore ai 18 anni; cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o regolare permesso di soggiorno per lavoro; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; adeguata conoscenza della lingua italiana; godimento dei diritti politici e civili in Italia e/o nello Stato di appartenenza;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo in Italia e/o nello Stato di appartenenza; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge; non incorrere nella fattispecie di cui all’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, ovvero, nel divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di INPS, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso INPS Servizi e Italia Previdenza Sispi – Spa;

non aver subito, nel caso di precedenti rapporti di lavoro anche a tempo determinato con INPS Servizi, Italia Previdenza Sispi – Spa o con un ente pubblico, procedimenti disciplinari conclusisi con il licenziamento per giusta causa; non avere rapporti di coniugio, di parentela e/o di affinità, entro il secondo grado compreso, con gli Amministratori o i componenti dell’organo di controllo di INPS Servizi S.p.A.; non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, ossia non intrattenere con INPS Servizi S.p.A. e con l’INPS relazioni economiche tali da condizionarne l’autonomia; non trovarsi in una situazione di quiescenza e di superamento del limite di età di collocamento a riposo; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce. Per ciò che riguarda i requisiti specifici di ammissione (titolo di studio ed esperienza) per ciascun profilo professionale necessari per potersi candidare, rimandiamo alla lettura del bando indicato a fine articolo.

Le sedi di lavoro

La sede è a Roma, tranne per i 4 posti da Responsabile di Sito (Codice SCC8), che saranno assegnati a una delle seguenti sedi (i candidati ne dovranno indicare una sola): Roma; L’Aquila; Milano; Ivrea; Bari; Napoli.

La selezione

La selezione prevede, inizialmente, la valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli specificati per ciascun profilo. Sulla base dei titoli dichiarati, sarà attribuito un determinato punteggio. A parità di punteggio verrà data preferenza ai candidati anagraficamente più giovani. I primi 10 candidati per ciascun profilo da Quadro e i primi 6 candidati per ciascun profilo da Impiegato che avranno totalizzato il maggior punteggio in relazione ai titoli posseduti saranno ammessi al colloquio, da effettuarsi in presenza o da remoto a discrezione della Società, di natura tecnica, teso a verificarne le competenze e le capacità, nonché l’adeguatezza al ruolo.

