Aerei, la compagnia Emirates recluta personale anche in Sicilia: le date e i requisiti

Nuove possibilità di entrare a bordo di Emirates: la compagnia aerea con base a Dubai, cerca candidati italiani da inserire nel proprio team. Il Cabin Crew Recruitment Day di Emirates Airlines arriva a Palermo e la compagnia aerea di Dubai, fra le più redditizie al mondo e con la crescita più rapida, ha programmato per il prossimo 25 luglio alle ore 9 presso l'Astoria Palace Hotel, in via Montepellegrino 62 l'incontro con i giovani che vogliono candidarsi per essere assunti come personale di bordo. Oltre a Palermo le tappe dell'Open day in Italia sono Roma (21 luglio) e Bari (23 luglio).

Per partecipare è possibile registrarsi direttamente dal sito internet. I requisiti per diventare assistente di volo Emirates sono: essere appassionati, spigliati e service oriented, al fine di garantire ai clienti la pluripremiata esperienza di bordo di Emirates. Sul sito della compagnia si possono avere ulteriori informazioni sulle sedi e i requisiti del processo di selezione, il dress code richiesto per il colloquio e video tutorial.

Emirates è la compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai con base a Dubai. Fa parte del The Emirates Group che è di proprietà del Governo di Dubai. È la più grande compagnia del medio oriente, con più di 3.000 collegamenti settimanali operati dall'hub Aeroporto Internazionale di Dubai verso 161 destinazioni in 6 continenti.

Secondo la IATA, nel 2007 è stata la settima compagnia aerea del mondo (prima tra quelle mediorientali) per passeggeri per chilometro trasportati, nel 2012 la quarta. Emirates ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra i quali "Compagnia aerea dell'anno" nel 2011 assegnatole da Air Transport World e "Miglior compagnia per i servizi offerti durante il volo" assegnatole nel 2012 da Skytrax e la "Miglior compagnia aerea del mondo" (2013).

© Riproduzione riservata