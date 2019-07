Lavoro, Emirates cerca personale: selezioni anche in Sicilia

Nuovi posti di lavoro anche in Sicilia in Emirates. La compagnia aerea cerca canditati italiani da inserire nel proprio team di bordo. A luglio, la compagnia aerea, con base a Dubai, terrà cinque Open day in cinque città italiane. Date e indirizzi sono i seguenti:

Firenze, mercoledì 24 luglio 2019, ore 9:00 in punto presso Hotel: NH Firenze; Piazza Vittorio Veneto, 4.

Torino, mercoledì 24 luglio 2019, ore 9:00 in punto presso Hotel: Novotel Torino; 338/34, Corso Giulio Cesare, 10154.

Milano, giovedì 25 luglio 2019, ore 9:00 in punto, presso lo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Center; Malpensa Terminal 1, SS 336.

Roma, sabato 27 luglio 2019, ore 9:00 in punto, presso Hotel: Rome Marriott Grand Hotel Flora; Via Vittorio Veneto, 191.

Catania, martedì 30 luglio 2019, ore 9:00 in punto, presso Hotel: Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center; Via Antonello da Messina, 45.

La compagnia sta cercando candidati appassionati, spigliati e service oriented, al fine di garantire ai clienti la

pluripremiata esperienza di bordo di Emirates.

I candidati, che desiderano intraprendere una nuova carriera di volo, possono presentarsi con un curriculum vitae (CV) aggiornato in lingua inglese e una foto recente. Per partecipare all’open day, non è richiesta alcuna una registrazione online ma, anche se non obbligatorio, i candidati sono esortati a completare l’application online sul sito di Emirates Group prima di partecipare all’open day.

Per ulteriori informazioni sulle sedi e i requisiti del processo di selezione, incluso il dress code per il colloquio e video tutorial - visitate: http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/

Emirates attualmente vola verso 157 destinazioni, in sei continenti, operando con una flotta di 270 aeromobili wide-body.

