C'è lavoro sugli aerei, Emirates cerca personale a Palermo: i requisiti richiesti

Nuove possibilità di entrare a bordo di Emirates. La compagnia aerea con base a Dubai, cerca canditati italiani da inserire nel proprio team. A novembre, lo staff di Emirates selezionerà nuovo personale durante gli Open days in quattro delle principali città italiani, tra cui anche Palermo.

La prima tappa della compagnia sarà proprio nel capoluogo domenica 10 novembre 2019 alle ore 9, presso l’Hotel NH Palermo al Foro Italico. I requisiti per diventare assistente di volo Emirates sono: essere appassionati, spigliati e service oriented, al fine di garantire ai clienti la pluripremiata esperienza di bordo di Emirates.

La compagnia è in cerca di candidati di ambo i sessi di età non inferiore ai 21 anni che dovranno presentarsi al Recruitment Day provvisti di curriculum vitae (CV) aggiornato in lingua inglese e una foto recente. Prima di presentarsi al colloquio, anche se non obbligatorio, è consigliabile inoltte registrarsi al portare del gruppo Emirates.

Ai candidati è richiesta anche, se necessario, la disponibilità a trascorrere l’intera giornata nella sede indicata. Coloro che saranno selezionati verranno informati sui tempi per i colloqui futuri.

Per ulteriori informazioni sulle sedi e i requisiti del processo di selezione, il dress code richiesto per il colloquio e video tutorial, visitate http://www. emiratesgroupcareers.com/ cabin-crew/.

