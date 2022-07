Bonus internet veloce: come funziona e a chi è rivolto

Il bonus internet veloce pronto a decollare. Si tratta di un aiuto previsto dal governo per sviluppare una maggiore diffusione della banda larga in Italia.

Bonus internet veloce, a chi è rivolto

Il bonus internet veloce è rivolto alle famiglie e ha l’obiettivo di favorire l’attivazione di servizi ad almeno 30 Mbps di velocità massima in download. Le famiglie potranno avvalersi del voucher nel caso in cui non dispongano di alcun servizio di connettività oppure a fronte del passaggio da servizi con connettività inferiore a 30 Mbps a servizi con connettività ad almeno 30 Mbps.

Bonus internet veloce, quanto spetta

Il bonus internet veloce, che sarà operativo nei prossimi mesi, consiste in un voucher da 300 euro per nucleo familiare. Due i modi di utilizzo: uno sconto sul prezzo di attivazione del contratto oppure sull’importo dei canoni di erogazione da corrispondere al fornitore.

Bonus internet veloce, come accedere

Per ottenere il bonus si deve aderire a offerte del proprio attuale fornitore del servizio, per esempio stipulando un nuovo contratto o modificando quello esistente, oppure rivolgendosi a un nuovo operatore. Il contratto dovrà avere una durata di almeno 24 mesi ma non è vincolante. Sarà possibile ottenere un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa. Saranno pertanto escluse eventuali richieste dei diversi componenti dello stesso nucleo, se successive alla prima.

