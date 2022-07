Bonus 550 euro per lavoratori dipendenti part time: chi può accedere

Bonus 550 euro per chi lavora con contratti part time solo alcuni periodi dell’anno. Il provvedimento che riguarda il nuovo aiuto economico è contenuto nel testo della legge di conversione del Decreto Aiuti approvato in commissione alla Camera. Si attende solo l'ok del Senato prevista per il 16 luglio.

Bonus 550 euro, cos'è

Il Bonus 550 è versato una tantum direttamente dall’istituto previdenziale e non concorre alla formazione del reddito. Si tratta di un altro sostegno al reddito per chi è impegnato in settori svolgendo un part time verticale ciclico. Questo sostegno non entra in conflitto con il Bonus 200 euro.

Bonus 550 euro, a chi è rivolto

Possono richiedere il bonus 550 euro i dipendenti di aziende private che nel 2021 sono stati titolari di un contratto a tempo parziale ciclico verticale. In pratica il contratto deve prevedere periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e nel complesso non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Può presentare domanda chi non è titolare di un altro rapporto di lavoro dipendente e non percepisce Naspi o pensione.

Bonus 550 euro, l'obiettivo

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlano, ha spiegato che “la ratio è quella di risarcire una platea di lavoratori, in particolare quelli occupati nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, destinatari di un part time verticale ciclico, spesso involontario, che vedranno sospesa la loro attività e la loro retribuzione e attendono pertanto un sostentamento economico”. Per sapere come richiederlo occorrerà attendere l'approvazione definitiva.

