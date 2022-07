Bonus 200 euro agli invalidi, ma non per tutti: ecco chi rimane escluso

Sono in arrivo in questo mese per i primi beneficiari, il bonus 200 euro sarà anche destinato ai titolari di una serie di prestazioni assistenziali pagate dall’Inps, ma non per tutti. Per quanto riguarda l'invalidità, esiste già un assegno mensile di invalidità che dà diritto al bonus 200 euro. A questa si unisce l’indennità di accompagnamento per i "soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita" che però non permette di ottenere il bonus da 200 euro

Bonus 200 euro, chi può ottenerlo

Per il “Decreto Aiuti”, sono titolati a ricevere la pensione tutti coloro “che hanno uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione”. Quindi, tutti, purché il reddito 2021 sia inferiore ai 35 mila euro lordi annui.

Invalidità, chi può ricevere il bonus

La circolare Inps attuativa 73/2022 dettaglia tutte le prestazioni che danno diritto al bonus e tra queste ci sono la pensione di inabilità o l’assegno mensile di invalidità, come previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971. E sono infatti titolati a ricevere l’indennità anche coloro che ricevono pensioni non reversibili per i ciechi e per i sordi, assegno e pensione sociale. Potendo ricevere il bonus da 200 euro anche i titolari di pensione di reversibilità, chi ne ha due riceverà comunque un solo bonus. Lo potrà decidere soltanto il soggetto interessato, ma l’Inps:

Invalidità, chi eroga il bonus

Sarà l’istituto previdenziale a versare il bonus di 200 euro sul cedolino di luglio, scegliendo a quale pensione aggiungerlo.

