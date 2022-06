Poste cerca operatori di sportello, portalettere e consulenti finanziari: come fare domanda

Assunzioni in Poste Italiane. L'azienda sta selezionando nuovi profili professionali: operatori di sportello, consulenti finanziari negli uffici postali, portalettere e laureati in Ingegneria, Informatica, Matematica, Economia, Statistica e Fisica per la funzione Digital, Technology e Operations. La sede di lavoro riguarda l'intero territorio nazionale in relazione alle specifiche necessità aziendali.

Operatore di sportello, i requisiti

Poste Italiane ricerca candidati da inserire presso i suoi Uffici Postali come operatori di sportello. I contratti sono a tempo indeterminato con orario di lavoro part time o full time a seconda delle specifiche necessità aziendali. È richiesto il diploma di scuola superiore quinquennale con voto minimo pari a 70/100 o 42/60. Sede di lavoro: intero territorio nazionale in relazione alle specifiche necessità aziendali. La presentazione scade il 28 giugno alle 23.59.

Consulenti finanziari, i requisiti

È rivolto a chi ha conseguito una laurea in materie economiche, giuridiche o finanziarie e deve avere ottime capacità di comunicazione e relazione col pubblico. Richiesta anche una perfetta conoscenza del pacchetto Office. In caso di superamento dell'iter selettivo, il candidato sarà assunto con un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante. È possibile candidarsi sul portale di Poste Italiane entro il 30/06/2022.

Portalettere, i requisiti

È rivolto a chi ha almeno il diploma di maturità (con votazione minima di 70/100) e una patente di guida in corso di validità idonea per i mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Il contratto è a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze dell'azienda. I candidati possono inviare la loro domanda sul sito ufficiale entro il 3/7/2022.

Digital, Technology e Operations, i requisiti

Per la posizione di Digital, Technology e Operations i candidati devono essere laureati in Ingegneria, Informatica, Matematica, Economia, Statistica e Fisica. Occorre anche un'esperienza in ambito tecnologico e digitale di tre anni. L'azienda offre un inserimento con contratto a tempo indeterminato e un piano di crescita strutturato. La candidatura deve essere inviata entro il 31/12/2022.

