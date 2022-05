Cashback Postepay, rimborsi fino a 300 euro per i clienti: come ottenerli

Poste Italiane premia i clienti PostePay con un premio di 300 euro al mese, attraverso il programma Cashback. Quest'ultimo era una misura introdotta dal governo Conte, successivamente abolita da Draghi, attuata per contrastare l’evasione fiscale ossia il rimborso di una certa percentuale per ogni pagamento effettuato con carta, anche postepay, e non in contanti per far sì che tutto sia tracciabile. Poste Italiane ha deciso di mantenere l’ incentivo ma solo per i possessori della Postepay.

Cashback Postepay, a chi è rivolto

Il programma Cashback di Poste Italiane si rivolge ai titolari di una carta PostePay e consente di guadagnare un euro per ogni dieci di spesa effettuati. Viene data la possibilità di accumulare fino a 10 euro al giorno, per un totale di 300 euro circa al mese. Occorre pagare elettronicamente tramite carta PostePay.

Cashback Postepay, come funziona

Chi ha attiva la PostePay dovrà scaricare l'apposita applicazione sul telefono e associare le carte in proprio possesso, sia di debito che prepagate. Una volta scaricata l’app si potrà cominciare a pagare gli acquisti con la carta inquadrando il codice QR esposto negli store convenzionati e inserendo l’importo da corrispondere dove indicato per poi autorizzare la transazione. In questo modo il pagamento verrà registrato e il sistema potrà calcolare il cashback.

Scadenza del Cashback Postepay

La durata del programma Cashback Postepay, prevista inizialmente fino al 30 maggio, è stata prorogata al prossimo 30 giugno. Può partecipare al programma anche chi attiva oggi una PostePay.

