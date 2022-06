Ministero Istruzione, concorso per 85 docenti e amministrativi: a chi è rivolto, come partecipare

Un concorso rivolto a docenti e assistenti amministrativi è stato indetto dal Ministero dell'Istruzione per la costituzione del Gruppo di supporto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta di 85 posti di lavoro da porre in posizione di comando per 4 anni scolastici consecutivi (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026) presso il Ministero dell’istruzione e gli Uffici scolastici regionali.

Chi può partecipare

I concorrenti dovranno: essere di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, e avere superato il periodo di prova; avere adeguata conoscenza delle misure previste nel settore dell’istruzione all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relativo quadro di riferimento europeo; possedere specifiche competenze nella progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti nazionali ed europei, al fine di fornire accompagnamento alle scuole; aver maturato significative esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale e degli ambienti di apprendimento innovativi delle scuole.

Le prove

Le selezioni per i due profili professionali consistono in: valutazione di titoli culturali e scientifici; valutazione di esperienze professionali;

colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti indicati nel bando. Quest'ultima prova si svolgerà in modalità di videoconferenza tramite apposita piattaforma.

I posti e le sedi di lavoro

Ministero dell’Istruzione – Uffici dell’Amministrazione centrale – Roma: 35 posti per docenti; 14 posti per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per la Basilicata: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per la Calabria: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per la Campania: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per il Lazio: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per la Liguria: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per le Marche: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per il Molise: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per il Piemonte: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per la Puglia: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per la Sardegna: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per la Sicilia: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per la Toscana: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per l’Umbria: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi;

Ufficio scolastico regionale per il Veneto: 1 posto per docenti; 1 posto per assistenti amministrativi.

Come presentare la domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12.00 del 4 luglio 2022 esclusivamente per via telematica, accedendo al sistema informativo POLIS Istanze on line. I candidati possono inoltrare la propria istanza per una sola sede.

© Riproduzione riservata