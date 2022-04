Pensione anticipata con il riscatto della laurea, come presentare la domanda e i costi

Per andare in pensione anticipatamente si può sfruttare la laurea. Il riscatto, però, consiste nel versamento all'Inps di un importo destinato ai contributi previdenziali per gli anni di studio universitario, come se fossero stati invece impiegati al lavoro. Così facendo può essere aumentato l'importo dell'assegno pensionistico e viene anticipato il giorno della pensione, in misura pari al numero di anni riscattati.

La modalità

I titoli di studio riscattabili sono: diploma universitario (corso di laurea da due a tre anni); diploma di laurea triennale, quadriennale vecchio ordinamento o a ciclo unico; laurea specialistica (non meno di 2 anni); dottorato di ricerca. Titoli di studio rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale a decorrere dall'anno accademico 2005/2006: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca. I titoli di studio conseguiti all'estero sono riscattabili solo se rilasciati da istituti in paese che hanno accordi di reciprocità con l'Italia o espressamente riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca.

Quali periodi si possono riscattare

Il periodo di riscatto parte dal 1 novembre dell'anno di iscrizione e vale al massimo per la durata legale del corso, quindi gli anni "fuori corso" non sono riscattabili. Si può richiedere il riscatto di periodi parziali del corso di laurea se non si è interessati al riscatto totale. Se durante il corso di studio ci sono periodi già coperti da contributi obbligatori, questi non possono essere oggetto di riscatto.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata all'Inps in forma telematica sul sito www. inps.it, utilizzando il proprio codice identificativo PIN INPS ( ma solo fino al 30 settembre) oppure le credenziali SPID, CIE o CNS. Gli iscritti alle Casse previdenziali private, come i professionisti iscritti agli Ordini, devono fare riferimento ai Regolamenti di ciascuna

Riscatto laurea, quanto costa

Il sistema di calcolo dipende sia dalle gestioni previdenziali interessate e dallo stipendio nell'ultimo anno di lavoro: per la laurea conseguita prima del 1996 si applica il metodo della riserva matematica, in cui incidono l'età e i contributi versati. Per la laurea conseguita dopo il 1996 il metodo è contributivo e si utilizza l'aliquota previdenziale della gestione previdenziale di iscrizione, moltiplicata per la retribuzione goduta nei 12 mesi precedenti la richiesta di riscatto. Il versamento dell'importo può anche essere fatto a rate. Se si vogliono riscattare 4 anni di laurea, dopo il 31/12/1995 e con domanda presentata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti il 30 marzo 2011, con una una retribuzione lorda nell'ultimo anno di circa 32.170,00 euro: l’importo da pagare per riscattare n.4 anni è pari a 42.464,4 euro. Sul sito dell'Inps esiste un simulatore che può aiutare nel conteggio in ogni singola situazione.

