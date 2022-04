Pensione di cittadinanza, assegno unico, Naspi: le date dei pagamenti di aprile

Assegno unico, pensioni, bonus Irpef Naspi: sono alcuni dei pagamenti previsti per il mese di aprile dall'Inps. Intanto, bisogna ricordare che con la fine dello stato di emergenza il pagamento delle pensioni è tornato ad essere nei primi giorni del mese e non più in maniera anticipata.

Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza

I pagamenti del reddito e della pensione di cittadinanza, per chi è alla prima ricarica, avranno luogo dal 15 aprile mentre per chi già l'ottiene l'avrà inizio il 27 aprile. Per quanto riguarda le pensioni di maggio, da aprile sono tornati i pagamenti all’inizio del mese, pertanto i pagamenti avverranno tra il 2 il 7 maggio.

Assegno unico

Il pagamento dell’assegno unico di marzo avverrà il il 4, 6 e 8 aprile, mentre quello riguardante l’assegno unico di aprile avverrà il 15 e 21 aprile. Gli arretrati dell’assegno unico temporaneo sono attualmente in fase di erogazione.

L'elenco completo dei pagamenti di aprile

Il reddito e pensione di cittadinanza verranno erogati dal 15 aprile (se si aspetta la prima erogazione) o dal 27 aprile; l'assegno unico di marzo, tra il 4, 6 e 8 aprile; l'assegno unico di aprile, 15 e 21 aprile; le pensioni, tra il 2 e il 7 maggio; la Naspi, 7 e 16 aprile; gli stipendi NoiPa, tra il 23 e il 27 aprile; il bonus Irpef, tra il 15 e il 23 aprile.

