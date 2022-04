Bonus bollette 2022, nuovi requisiti Isee dal primo aprile: chi può accedere

Bonus bollette 2022, novità dall'1 aprile. È in vigore la modifica inserita all’interno del Decreto Ucraina bis (Decreto-legge n. 21/2022) che innalza la soglia massima Isee con la quale è possibile accedere ai bonus sociali elettricità e gas che garantiscono uno sconto in bolletta per tutti quei nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico.

Bonus bollette 2022, chi può accedere

Dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, potranno accedere ai bonus bollette i nuclei familiari con Isee fino a 12.000 euro (il precedente limite era di 8.265 euro), e con Isee fino a 20.000 euro in caso di nuclei con più di 3 figli.

Bonus bollette 2022, i requisiti

Per poter accedere ai bonus bollette 2022 è necessario che il beneficiario si trovi in una situazione di disagio economico. Deve appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 12.000 euro (solo per il 2022, altrimenti il limite è di 8.265 euro); appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. Inoltre, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale con tariffa per usi domestici, o in alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale per uso civile e attiva.

Bonus bollette 2022, come ottenerli

Per accedere i bonus sociali bollette non è più necessario fare richiesta, ma questi verranno riconosciuti in maniera automatica dopo la presentazione della DSU. Quest'ultima va presentata ogni anno. I bonus scattano in automatico anche per i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, per il quale occorre comunque richiedere l’Isee annualmente.

Bonus bollette 2022, come viene erogato

Il bonus viene erogato in bolletta sotto forma di sconto in caso di fornitore dirette; tramite bonifico domiciliato per le forniture centralizzate.

