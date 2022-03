Bonus affitto, aumentano i beneficiari: chi può accedere all'incentivo

Novità per quanto riguarda i beneficiari del credito di imposta sui canoni di locazione non abitativa. Grazie alle legge di conversione del Dl Sostegni Ter, in via di approvazione, per i mesi da gennaio a marzo 2022, ci saranno diverse categorie che potranno accedere, tra cui anche i gestori di piscine che ne avevano fatto espressa richiesta in più occasioni. L’obiettivo è quello di sostenere le aziende messe in difficoltà dalle restrizioni legate al Covid.

Bonus affitto 2022, chi può accedere

Il bonus affitto 2022 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo consiste in un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento di un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. In pratica, sono i contribuenti individuati da codice Ateco 93.11.20.

Bonus affitto 2022, i requisiti

Il requisito per usufruire del bonus è aver registrato una riduzione del fatturato pari al 50% rispetto al 2019, relativamente ai mesi per cui si richiede l’agevolazione.

Bonus, a quanto ammonta

Secondo quanto è stato precedentemente stabilito, il credito d'imposta è pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. La percentuale si abbassa al 30% "in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo". Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è invece determinato nella misura del 50%.

Bonus, come accedere al contributo

Per accedere al contributo, gli operatori economici devono presentare un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, attestando il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”).

Bonus affitto, come presentare la domanda

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

© Riproduzione riservata