Bonus gomme da 200 euro, all'orizzonte un nuovo incentivo rivolto agli automobilisti

Presto in Italia potrebbe esserci un nuovo bonus rivolto agli automobilisti per cambiare gli pneumatici acquistando gomme più efficienti così da risparmiare sul carburante.

Bonus gomme, la proposta

Il testo è contenuto in tre emendamenti identici al Dl Energia in discussione in Parlamento, da Lega, Movimento 5 stelle e Forza Italia. Se la proposta venisse approvata nel Decreto Energia attualmente in discussione alla Camera verrebbero riconosciuti, fino a esaurimento fondi, dei buoni del valore di 200 euro “per l’acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009”.

Bonus gomme, cos’è

I contributi andrebbero finanziati da un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro con l’obiettivo, tramite la sostituzione di pneumatici vecchi di “conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l’impatto dell’aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante” Negli emendamenti si legge che si tratta di un bonus ad automobilista per l’acquisto di pneumatici “eco-compatibili” e sicuri di classe A o B che rappresentano i modelli con minore resistenza al rotolamento o minore spazio di frenata.

Bonus gomme, i beneficiari

Il bonus gomme è rivolto a che comprerà nuove gomme con etichettatura di classe A o B. A beneficiarne potrebbero essere più di 100.000 persone. Il contributo per ognuno sarebbe pari a 200 euro, da spendere entro il 31 dicembre 2022, non potrà essere ceduto a terzi né varrà come reddito imponibile.

Bonus gomme, come funziona

Nel documento sta scritto che è compito del gommista “previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente non oltre centoventi giorni” dall’emissione del documento fiscale.

