Rottamazione ter in scadenza, molti sperano nella proroga. Scontro nella maggioranza

Poche ore alla scadenza della rottamazione ter (saldo e stralcio) per le rate 2020 e 2021 che non sono state pagate a causa dell'emergenza Covid ma potrebbe esserci una proroga al fotofinish.

Prima mini proroga

A novembre la prima mini proroga con il governo che ha fatto slittare il pagamento delle cartelle della rottamazione Ter, posticipando dal 30 novembre al 9 dicembre il termine ultimo per saldare le rate in scadenza nel 2020 e 2021. Il 9, di fatto, diventava il 14 dicembre, considerati i 5 giorni di tolleranza.

Rinvio rottamazione ter, scontro in Parlamento

La prima mini proroga non è stata mai considerata congrua da alcuni partiti, tra cui anche da esponenti della maggioranza e così diversi gruppi hanno chiesto una ulteriore proroga per rottamazione ter e saldo e stralcio, auspicando che venga contenuta magari in manovra. Lega, Pd e FI, avevano già presentato degli emendamenti per uno spostamento dei termini dal 30 novembre al 31 dicembre e anche una richiesta per spalmare il saldo in quattro rate trimestrali (la prima entro la fine dell’anno).

Rinvio rottamazione ter, le richieste

Alcuni partiti chiedono di riammettere al beneficio di rottamazione ter e saldo e stralcio chi non ha pagato entro la scadenza del 14 dicembre riprogrammando una nuova rateizzazione. Attualmente, invece, chi non salda le rate passate decade dal diritto all’agevolazione. Forza Italia ha minacciato che "Senza lo stop non votiamo la manovra", mentre i Cinquestelle sostengono che non ci siano i soldi per un'altra proroga.

