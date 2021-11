Bonus Natale, pensioni più ricche con il maxi assegno: chi lo riceverà e quando

Natale più ricco per alcuni pensionati. L'assegno, così come ormai avviene ogni mese per l'emergenza Covid, arriverà in anticipo, ma per il mese di dicembre verrà pagata anche la tredicesima e alcuni avranno anche un supplemento, il cosiddetto "Bonus Natale" da circa 150 euro.

Bonus Natale: a chi spetta

Coloro che ricevono una pensione sotto certi livelli minimi, anche di reddito, è previsto un bonus erogato ogni anno in concomitanza con le feste natalizie. Spetta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali. Il beneficiario dovrà comunque appartenere a queste due categorie: soggetti titolari di pensione delle gestioni private; iscritti alla gestione ex Enpals.

Bonus Natale, a quanto ammonta

Nel 2020 l’importo, introdotto dalla finanziaria del 2001, era di 154,94 euro, cifra intorno alla quale si dovrebbe aggirare anche il contributo di quest’anno. Il bonus spetta per intero a chi percepisce una pensione minore o uguale a 6.695,91 euro, mentre se l’importo complessivo delle pensioni per il 2020 risulta compreso tra 6.695,91 e 6.850,85 euro, al pensionato spetta la differenza tra 6.850,85 euro e l’importo delle pensioni. Oltre la soglia dei 6.850 euro non si ha diritto ad alcuna maggiorazione a dicembre 2021. Il limite di reddito personale che non deve essere superato per ricevere l'importo aggiuntivo è di 10.043,87 euro. Situazione diversa se il pensionato è coniugato; in questo caso, il reddito complessivo tra il titolare della pensione ed il coniuge non deve superare 20.087,73 euro annui.

Bonus Natale, modalità per riceverlo

Il bonus è accreditato dall’Inps, su voci distinte rispetto alla tredicesima, in modo provvisorio sulla pensione di dicembre, fino a quando l’Ente non verificherà i redditi del 2021 del beneficiario

Bonus Natale, categorie escluse

Sono esclusi dal bonus Natale i soggetti titolari di pensione di invalidità civile, di assegni sociali e pensioni sociali, pensioni supplementari,

di indennizzi dei commercianti, di pensione e di assegni degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda, di pensioni internazionali non tassate in Italia.

Bonus Natale, quando arriva il maxi assegno

Due le finestre per il maxi assegno e dipende dalla modalità di erogazione della pensione. La mensilità aggiuntiva arriverà prima di tutto ai pensionati che la ritirano direttamente agli uffici postali, nei quali si potranno recare già a partire dal 25 novembre, secondo un ordine alfabetico. Chi invece vede accreditata la somma sul proprio conto corrente, potrà riceverla dall'1 dicembre 2021. EP MEDIA

