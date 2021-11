Pensioni, a dicembre pagamento anticipato: il calendario

Le pensioni di dicembre saranno pagate in anticipo, così come già accade da mesi a causa dello stato d'emergenza Covid. Già dal prossimo 25 novembre si potranno ritirare i soldi spettanti allo sportello, mentre chi riceve la pensione per accredito su conto corrente dovrà attendere l'1 dicembre.

Il calendario

In attesa di comunicazioni ufficiali, il calendario, dovrebbe essere il seguente e verrà diviso per lettera alfabetica: 25 novembre 2021 (giovedì), 26 novembre 2021 (venerdì), 27 novembre 2021 (sabato), 29 novembre 2021 (lunedì), 30 novembre 2021 (martedì), 1 dicembre 2021 (mercoledì). Per i cittadini di età pari o superiore a 75 anni e che riscuotono la pensione in contanti è ammesso richiederne la consegna presso il proprio domicilio ma occorre che il pensionato stesso deleghi per il ritiro e la consegna i carabinieri.

Pensioni e tredicesime

Inoltre, a dicembre, i pensionati regolari riceveranno la tredicesima, mentre quelli al minimo avranno un importo aggiuntivo, chiamata la gratifica natalizia. Mentre la tredicesima spetta a chiunque riceva un trattamento pensionistico, l'importo aggiuntivo non spetta a tutti e cambia in base al reddito. La quota prevista per il 2021 è di 154,84 euro.

© Riproduzione riservata