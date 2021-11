Bonus monopattini, bici elettriche e abbonamenti al trasporto pubblico: chi può chiederlo, i requisiti

Con il decreto del ministero dell'Economia del 21 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre, si dà il via libera alle regole attuative per accedere al credito d'imposta per coloro che nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 hanno acquistato monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Quanto spetta

Sono a disposizione 5 milioni di euro e l’agenzia delle entrate calcolerà il rapporto tra l’ammontare delle risorse a disposizione e il totale delle spese agevolabili indicate nelle istanze ricevute. Tramite questo rapporto sarà determinata la percentuale del credito d’imposta destinata a ciascun soggetto richiedente.

A chi spetta il bonus

Il bonus spetta a condizione che le persone fisiche abbiano consegnato, nel medesimo periodo che va dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). Il veicolo consegnato per la rottamazione doveva essere intestato da almeno un anno allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.

Quando entra in vigore il bonus

L'Agenzia delle Entrate non ha ancora predisposto il provvedimento e dovrà farlo entro i prossimi tre mesi: quest’ultimo passaggio è necessario a conoscere modalità e tempistiche per l’inoltro delle richieste per via telematica.

Come richiedere il bonus

Quando sarà pronto il provvedimento, i soggetti che vogliono accedere al bonus dovranno indicare la cifra spesa agevolabile sostenuta nel 2020 per l’acquisto del prodotto o del servizio al quale il bonus può essere applicato. EP MEDIA

© Riproduzione riservata