Bonus patente, mille euro di contributo per gli under 35: i requisiti

Un bonus patente per gli under 35 che consentirebbe di lavorare come autotrasportatore. È quanto prevede, fino al 30 giugno del 2022, il decreto infrastrutture.

Il bonus patente a chi è rivolto

Il bonus è rivolto ai giovani di età non superiore ai 35 anni, titolari del Reddito di Cittadinanza (o che hanno un appartenente al nucleo familiare che è percettore) o che percepiscono ammortizzatori sociali di un bonus, nei limiti di un milione di euro per il 2022. Inoltre, per ottenere il rimborso il richiedente dovrà dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dall’ottenimento della patente, un contratto di lavoro nel settore dell’autotrasporto delle merci per conto di terzi, per un periodo minimo di 6 mesi. In pratica, il bonus sarà destinato a coloro che ottengono la patente di guida al fine lavorativo.

Bonus patente, l’importo

L’importo rimborsabile non potrà superare i mille euro o, in ogni caso, il 50% delle spese documentate presentate ai fini del rimborso. Il Ministero delle Infrastrutture dovrà chiarire in che modo avrà luogo il rimborso, entro i 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione relativa al decreto in questione. Anche le procedure di richiesta dovranno essere definite. Poi toccherà ai potenziali beneficiari procedere secondo le regole.

© Riproduzione riservata