Reddito di cittadinanza, Tridico: "Servono più risorse per famiglie numerose e immigrati"

Per il reddito di cittadinanza «ora sono necessarie risorse aggiuntive soprattutto per le famiglie numerose e gli immigrati. Il reddito prevede un requisito di residenza in Italia di dieci anni, mi sembra eccessivo e non esiste in nessun Paese europeo»: ad affermarlo è il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in un’intervista a La Stampa.

«Quanto alle famiglie numerose», è la proposta di Tridico, «occorre aumentare il sussidio in base ai componenti del nucleo, oggi al massimo si arriva a 1.330 euro. O si cambia la scala di equivalenza, oppure si potrebbe agire sul contributo da 280 euro legato all’affitto. L’idea sarebbe di modularlo in base al numero dei familiari per raggiungere maggiore equità».

Tridico ritiene improbabile una sua sostituzione al vertice dell’Istituto: «Io sono stato designato per quattro anni con un decreto del presidente della Repubblica, la mia nomina ha ottenuto il parere positivo del Parlamento», ha ricordato, «ho una interlocuzione continua con tutti i ministri economici, c'è un’eccellente sintonia con il ministro Orlando e ho un confronto molto collaborativo con il ministro Franco».

