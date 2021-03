Reddito di cittadinanza, quando arriva il pagamento di marzo

Sono partiti i pagamenti del reddito cittadinanza per il mese di marzo 2021. Oggi 26 marzo, infatti, è previsto l'avvio delle ricarche della card del reddito di cittadinanza, ricariche continueranno fino a fine mese in modo da completare i pagamenti entro fine marzo.

Il pagamento del reddito di cittadinanza è partito il 15 marzo per chi doveva ricevere il primo accredito o il primo versamento dopo la scadenza dei 18 mesi. Per tutti gli altri, invece, il pagamento è stato avviato oggi, un giorno prima di quanto si fa di solito, visto che domani era un sabato e non tutti gli uffici postali fanno orario continuato.

Alcuni non riceveranno le ricariche: il motivo è che dopo 18 mesi il reddito di cittadinanza scade e occorre presentare il rinnovo. Pagamento bloccato anche per chi non ha un Isee aggiornato.

La data di pagamento si può verificare sul sito dell'Inps, accedendo al proprio profilo.

Chi ha fatto domanda per il reddito di cittadinanza nel marzo 2021 e quelli che hanno ricevuto una sospensione del reddito di cittadinanza per aver terminato le 18 mensilità dovranno aspettare la metà del prossimo mese per ricevere il pagamento.

