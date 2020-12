Bonus bici, bonifici in arrivo e per chi è rimasto fuori richieste fino al 9 dicembre

Con un po' di ritardo rispetto alle previsioni (dopo il click day del 3 novembre il ministro aveva dato come termine 10 giorni) ma stanno arrivando i bonifici per il bonus mobilità ("bonus bici") a coloro che hanno acquistato un mezzo (bici, monopattino, overboard, ecc.) fino al 2 novembre.

Secondo i primi dati di ieri è pari a oltre 54 milioni il valore dei buoni mobilità spesi, e sono stati effettuati i primi 90 mila rimborsi verso i cittadini per un importo di 30,28 milioni di euro. Sono invece 23.889 quelli effettuati verso gli esercenti, per un importo di 9,13 milioni. Ma già oggi sono arrivati ulteriori bonifici e nelle prossime ore probabilmente verrà completato il pagamento a tutta la platea che sono riusciti a inserire la richiesta nella piattaforma.

Sulla base dei numeri sullo stato di avanzamento dell’erogazione del bonus, ad oggi gli esercenti registrati alla piattaforma www.buonomobilita.it presso i quali è possibile spendere i buoni sono 3.234, con 5.454 punti vendita tra negozi fisici e online.

Mancano all'appello da questa erogazione ovviamente tutti quelli che non sono riusciti a inoltrare la richiesta in tempo nel click day anche perché i fondi si sono esauriti. L'obiettivo del Ministero è rimborsare tutti, per questo è stata aperta una nuova finestra fino al 9 dicembre. Come si legge sul sito ufficiale buonomobilita.it "per quanti abbiano effettuato acquisti di beni e servizi incentivati dal Programma Sperimentale Buono mobilità tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020, siano in possesso di fattura o scontrino attestante la tipologia di bene o servizio acquistato, e non abbiano richiesto o ottenuto il rimborso, è possibile, attraverso la pre-registrazione, inserire i propri dati e il valore del bene o servizio acquistato. La pre-registrazione non dà diritto ad alcun beneficio valendo esclusivamente a fini statistici e servendo al Ministero dell'ambiente per quantificare le risorse teoricamente necessarie e formulare una richiesta di rifinanziamento del Programma Sperimentale Buono Mobilità".

