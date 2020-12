Bonus bici e monopattini, entro il 9 dicembre la registrazione per chiedere il rimborso

Bonus bici e monopattino: chi ha acquistato un mezzo entro il 2 novembre ha tempo fino alle 23.59 di mercoledì 9 dicembre, per registrarsi alla piattaforma www.buonomobilita.it e richiedere il rimborso.

A ricordare la scadenza è il Ministero dell’Ambiente che in una nota specifica che sono oltre 198 mila i buoni già spesi, per un valore di circa 71,13 milioni di euro. «Di questi - aggiunge - agli esercenti sono stati già effettuati 43.643 rimborsi, per un totale di di 16,68 milioni. Dall’ultimo monitoraggio risulta, inoltre, che sono pari a 249.884 i rimborsi effettuati verso i cittadini, per un importo di 83,45 milioni. Per un totale di 154 milioni. 44 milioni, infine, sono quelli rientrati a oggi nella disponibilità del fondo».

Quindi ancora c'è chi attende il rimborso delle spese effettuate entro il 2 novembre e che ha inserito in tempo e correttamente la richiesta nel click day dello scorso 3 novembre.

Invece, per quanti abbiano effettuato acquisti di beni e servizi incentivati dal Programma Sperimentale Buono mobilità tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020, siano in possesso di fattura o scontrino attestante la tipologia di bene o servizio acquistato, e non abbiano richiesto o ottenuto ancora il rimborso, è possibile, attraverso la pre-registrazione, inserire i propri dati e il valore del bene o servizio acquistato.

"La pre-registrazione - si legge sul sito buonomobilita.it - non dà diritto ad alcun beneficio valendo esclusivamente a fini statistici e servendo al Ministero dell'ambiente per quantificare le risorse teoricamente necessarie e formulare una richiesta di rifinanziamento del Programma Sperimentale Buono Mobilità".

