Il bonus bici esteso fino al 2026: è quanto prevede la Manovra del governo

Il Governo ha deciso di estendere il cosiddetto bonus bici o bonus mobilità: le risorse verranno definite "nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026". Lo prevede la bozza della manovra.

La misura è stata decisa visto che si prevede per il 2020 la vendita di circa 2 milioni di unità di biciclette e/o e-bike, di cui circa il 50% attribuibili ai potenziali beneficiari del 'Programma sperimentale buono mobilità'. Un significativo incremento è previsto nell’anno in corso anche per la vendita di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (es. monopattini, hoverboard, monowheel), considerato che solo nei primi 7 mesi del 2020 si è registrata una crescita pari a circa il 140% rispetto alle vendite nello stesso periodo del 2019; in relazione a ciò si stima che nell’anno corso il "Programma sperimentale buono mobilità" consentirà di incentivare la vendita di circa 120.000 unità di mezzi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

I dati analizzati consentono di ritenere che le risorse oggi disponibili per il 'Programma sperimentale buono mobilità', "non siano sufficienti a consentire il riconoscimento del 'buono mobilità' a tutti i potenziali beneficiari; pertanto è necessario un incremento delle stesse, al fine di soddisfare il maggior numero possibile di richieste". AGI

