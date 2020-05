Coronavirus, Meccatronica Sicilia lancia una nuova sfida

Mascherine Ffp2 e Ffp3, dispositivi monouso. E ancora: termoscanner, ventilatori, caschi e persino robot a raggi UV e ozono per la sanificazione/decontaminazione degli ambienti pubblici e privati in partnership con aziende meccatroniche del nord-Italia.

E’ la nuova «sfida" del Distretto Meccatronica Sicilia, che prosegue nella produzione di dispositivi di sicurezza e protezione anti-Covid per supportare il sistema sanitario e non solo. Dopo le mascherine in Tnt, le visiere 3D e il gel igienizzante tutti prodotti in tempi record con ordini da parte della Protezione civile regionale, la nuova frontiera delle produzioni 'made in Sicily', realizzate dalle aziende del distretto che si sono riconvertite all’inizio della pandemia, è stata anticipata dal presidente del Distretto Meccatronica, Antonello Mineo, al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante un incontro a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana. Presenti, assieme al governatore, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e il capogruppo di Diventerà Bellissima all’Ars, Alessandro Aricò.

"Ringrazio il presidente Musumeci per la vicinanza del governo alle imprese siciliane - dice Mineo - Fin dall’inizio della pandemia, il Distretto si è impegnato per supportare le aziende che hanno reagito alla crisi economica investendo capitali propri e know how nella riconversione, dimostrando di sapere reagire e di potere sostenere il sistema sanitario e civile in una fase drammatica per l’intero Paese". Durante l’incontro a palazzo d’Orleans, Mineo ha consegnato al governatore alcuni modelli di dispositivi anti-Covid prodotti e distribuiti dal Distretto Meccatronica.

"Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto - afferma Mineo - ma soprattutto siamo consapevoli dei progetti che stiamo portando avanti. Il sostegno del presidente Musumeci e dell’Assemblea siciliana, che ha approvato la norma sul fondo da 40 milioni per la riconversione delle aziende, ci permette di guardare con fiducia alle prossime tappe di un lungo percorso". ANSA

