Coronavirus, maxi commessa di gel igienizzante al Distretto Meccatronica Sicilia

Nuova maxi-commessa della Protezione civile regionale al Distretto Meccatronica Sicilia: questa volta si tratta di 12 mila litri di gel igienizzante. Il Dipartimento, guidato da Calogero Foti, ha trasmesso un ordine per 1.200 taniche, ciascuna contenente 10 litri di prodotto.

Con questa nuova fornitura, garantita dalle aziende del distretto, si consolida il rapporto tra la Protezione civile e la rete Meccatronica: 120 aziende che danno lavoro a 2.500 persone e che sviluppano un fatturato di circa 300 milioni di euro all’anno. Proprio all’inizio della pandemia, le aziende di Meccatronica hanno avviato la riconversione per la produzione di dispositivi di protezione e sicurezza contro il Covid-19 fornendo supporto concreto al sistema sanitario e alla cittadinanza.

«Questa nuova commessa - dice Antonello Mineo, presidente di Meccatronica Sicilia - consolida i rapporti instaurati con la Protezione civile grazie alla produzione made in Sicily di dispositivi e prodotti certificati dai laboratori autorizzati e garanzia di qualità. Le nostre produzioni si dimostrano vincenti». Il nuovo ordine si aggiunge a quelli già consegnati o in corso di consegna che riguardano mascherine chirurgiche e visiere in 3D. AGI

