Reddito di cittadinanza pagamento in anticipo a dicembre, ecco quando arriverà

C'è una buona notizia per i percettori del reddito di cittadinanza. Quest'anno, così come aveva anticipato l'Inps, il contributo verrà erogato prima del canonico termine del 27 del mese.

L’Inps ha lavorato per "regalare" prima di Natale il sostegno economico a chi ne ha bisogno. Ad annunciarlo proprio Inps per la famiglia che su Facebook, rispondendo ad una richiesta di un utente, ha reso noto di aver concluso l’elaborazione dei pagamenti dell’ultimo mese: adesso si dovranno attendere i tempi tecnici di Poste Italiane per fare in modo che la ricarica sia a disposizione prima di Natale.

È molto probabile, dunque, che le ricariche verranno effettuate già lunedì 23 dicembre, massimo il 24 dicembre. La pagina Inps suggerisce di controllare la propria posizione accedendo ai servizi online (disponibili solo per coloro che sono in possesso del PIN dispositivo o dello SPID).

Ecco il post di Inps per famiglia che risponde alle richieste di un percettore del Reddito di cittadinanza: "ATTENZIONE OT RDC PDC Abbiamo appena ricevuto conferma ufficiale delle elaborazioni avvenute e della pubblicazione della data di invio del mandato di pagamento al 20 dicembre come già anticipato nelle nostre risposte. la pubblicazione della data non corrisponde materialmente all'invio ma sta procedendo tutto come previsto e, se non ci sono problemi particolari, Poste dovrebbe avere a partire da domani il tempo per ricaricare le card prima di Natale. Vi terremo comunque aggiornati e potrete monitorare la situazione accedendo ai servizi online con PIN dispositivo o SPID. Grazie e Auguri a tutti voi per un sereno, per quanto possibile, Natale e un positivo inizio di anno!"

© Riproduzione riservata