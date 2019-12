Reddito di Cittadinanza, potenziati i Caf e patronati per snellire le pratiche

"Da anni lavoriamo con Caf e patronati, che svolgono funzioni per noi, fra cui l’Isee e il reddito di cittadinanza. L’Isee è utilizzato anche per motivi universitari e sanitari, tuttavia il costo del finanziamento a Caf e patronati l'ha sempre sostenuto l’istituto, con negoziati sempre molto difficili.

Da quest’anno, grazie all’iniziativa del ministro Catalfo, abbiamo inserito 40 milioni strutturali: 35 per i Caf e 5 per i patronati per le attività legate all’Isee e al reddito di cittadinanza". Lo ha detto Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, annunciando lo stazionamento di 40 milioni, provenienti dal fondo del reddito di cittadinanza, per le convenzioni con Caf e patronati per le pratiche relative all’Isee.

