Spunta l'eredita di cittadinanza, Martina: "Assegno di 15mila euro per i diciottenni"

Non solo il reddito di cittadinanza, spunta l'idea di un altro sussidio, l'eredità di cittadinanza, che sarebbe destinato ai giovani, nello specifico i diciottenni. La proposta arriva dal Forum Disuguaglianze e Diversità. "Si tratta di un assegno di 15mila euro per tutti i ragazzi e le ragazze al compimento del diciottesimo anno, da utilizzare per supportare la loro autonomia e cittadinanza" spiega il deputato del Pd Maurizio Martina in un post su Facebook.

Nel 2020 i diciottenni potranno beneficiare anche del bonus cultura anche se quest'anno l'importo sarà di 300 euro, una cifra inferiore rispetto ai 500 euro dello scorso anno.

"In Parlamento - prosegue nel post Martina - sono state presentate, anche da noi, diverse altre proposte che vanno in questo senso. Dopo la Legge di Bilancio, a proposito di verifiche del programma, penso che maggioranza e Governo dovrebbero ripartire proprio da qui. Come si compie ora una scelta forte, concreta e utile a favore dei giovani italiani segnando un cambio di fase netto verso le giovani generazioni ? L'idea dell'eredità universale mira a questo. Si possono giustamente discutere e approfondire alcuni aspetti operativi di questa proposta, ma il passo è giusto. Spero che il Governo - conclude l'ex Segretario Pd - ci voglia pensare seriamente, noi cercheremo di dare una mano a finalizzare una svolta di questo tipo in grado di aiutare le giovani generazioni del nostro Paese".

