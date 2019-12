Nuova Imu 2020: inquilini esonerati, ecco chi la dovrà pagare

Buone notizie per gli inquilini che saranno esentati dalla nuova Imu 2020, la tassa unica che unisce le attual Tasi e Imu.

Cattive notizie, invece, per i proprietari perchè per loro si profila la stangata, una eventualità che fa infuriare confedilizia che definisce l'imposta una patrimoniale sulla casa.

Le regole della nuova Imu sono contenute nell’articolo 95 del Disegno di Legge di Bilancio 2020, depositato in Senato il 3 novembre 2019. Salvo rinvii, l'imposta unica sulla casa debutterà dal 1° gennaio 2020.

COSA CAMBIA. Con l’abolizione della Tasi se fino ad oggi anche gli affittuari pagano una quota percentuale dell’imposta, dal 10% al 30%, dal 2020 se sarà confermato l'attuale testo contenuto nella Legge di Bilancio, sarà invece interamente a carico del proprietario dell’immobile.

I proprietari di case in affitto, invece, saranno i principali soggetti a pagarne le conseguenze con un aumento delle tasse locali. Il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa non nasconde la sua perplessità perchè scaricherebbe l’intero peso della patrimoniale sui proprietari delle case.

FALSE PRIME CASE. Sulle false prime case non c'è ancora certezza. Infatti, non è ancora stato ritirato l'emendamento dei relatori alla manovra che introduce una stretta sulle finte prime case. Nel weekend il ministro Roberto Gualtieri aveva annunciato il ritiro ma in serata l'emendamento per combattere l'evasione dell'Imu risultava ancora tra quelli in discussione in commissione.

© Riproduzione riservata