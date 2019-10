Reddito di cittadinanza, cosa comprare con la Postepay

Beni di prima necessità: sono questi che potranno essere acquistati con il Reddito di Cittadinanza. Il decreto attuativo del ministero del Lavoro e dell’Economia ha fatto chiarezza su come si può usare la Postepay con la quale in nessun caso si potranno fare anche acquisti online oppure all’estero.

Nell’elenco degli acquisti consentiti rientreranno piccoli e grandi elettrodomestici; vino; vestiti; mobili; libri; giocattoli. L’importo erogato potrà essere utilizzato per fare la spesa, pagare le bollette, acquistare farmaci e medicinali ed in linea generale si potrà utilizzare la Carta RdC così come previsto dalla vecchia Carta Acquisti. Si potrà anche andare a pranzo o a cena fuori. Al netto dei 100 euro base che si potranno prelevare ogni mese, l’importo restante del reddito di cittadinanza potrà essere utilizzato esclusivamente per pagamenti a mezzo Pos presso gli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard. Con il reddito di cittadinanza sarà poi possibile anche pagare la rata dell’affitto e del mutuo ma sarà ammesso un solo bonifico al mese per ciascuno dei beneficiari.

Non si potrà invece usare la card per acquistare online a abbonamenti a pay TV e servizi in streaming come Netflix o Spotify. Vietato utilizzarla per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità; acquisto, noleggio o leasing di navi o imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali; armi; materiale pornografico e beni e servizi per adulti; servizi finanziari e creditizi; servizi di trasferimento di denaro; servizi assicurativi; articoli di gioielleria; articoli di pellicceria; acquisti presso gallerie d’arte o affini; acquisti in club privati.

È inoltre vietato fare acquisti su siti di e-commerce (si pensi Amazon o Zalando) così come effettuare operazioni di pagamento fuori dall’Italia. Sugli acquisti online l’unica deroga parziale riguarda il settore degli elettrodomestici che, come confermato da Aires (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati), potranno essere acquistati online con la formula del ritiro in negozio.

