Lavoro, 1.700 posti nella sanità in Sicilia: corsia preferenziale per chi è emigrato

Subito dopo Pasqua verranno pubblicati 4 maxibandi per assumere in Sicilia almeno mille infermieri e 700 operatori socio-sanitari. E la novità rispetto al passato, come si legge in un articolo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, è che verranno così annullate le vecchie graduatorie, che le Asp ancora scorrono in caso di necessità, e ne verranno formate di nuove dando la priorità a chi già lavora ma è stato costretto a trasferirsi in altre regioni.

Si tratta di un’operazione che ha tra gli obiettivi il rientro in Sicilia degli emigrati. Da piazza Ottavio Ziino a Palermo è già partita una circolare con cui l'assessorato chiede alle Asp e agli ospedali di fotografare il fabbisogno di infermieri e operatori-sociosanitari.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE