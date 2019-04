Tirocini nelle aziende siciliane, boom di richieste: più di 6mila persone al lavoro

Conto alla rovescia per il via ai tirocini in aziende e botteghe artigiane, finanziati dalla Regione con 30 milioni. Le tre graduatorie con i primi 6.483 nomi – scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola - sono state firmate ieri. Ma le somme messe in campo sono sufficienti ad accogliere meno di un terzo delle richieste pervenute, che erano infatti 23.679.

La settimana scorsa era andato quasi deserto il bando per concedere un bonus di 14 mila euro da assegnare agli imprenditori per ogni assunto a tempo indeterminato.

I tirocini retribuiti, invece, si confermano lo strumento preferito dalle aziende siciliane vista la risposta massiccia al bando pubblicato dalla Regione quasi un anno fa.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE