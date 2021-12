Film e serie tv, ecco le novità di gennaio su Netflix e Prime

Dicembre sta per chiudersi dopo averci regalato tante belle sorprese con tanti nuovi film e serie tv. Gennaio però non sembra esser da meno e sono in arrivo tantissime novità sia su Netflix che su Prime. L’elenco è davvero lungo per cui ci limitiamo alle produzioni originali:

1 GENNAIO – film e serie tv originali Netflix

- Incastrati (serie TV, stagione 1)

Serie tv in 6 episodi, tutti all’insegna della comicità, delle gag e delle disavventure che coinvolgono i comici palermitani Ficarra e Picone. La storia, sempre in chiave satirica, racconta di due amici che per caso si trovano coinvolti in un omicidio. E’ il debutto del duo comico con le serie tv.

- Operazione amore (serie TV, stagione 3)

Terza e probabilmente ultima stagione per la serie Tv francese che racconta la storia di Elsa, Charlotte ed Emily tre amiche parigine alle prese con i loro problemi lavorativi e di coppia.

5 GENNAIO – film e serie tv originali Netflix

- Rebelde (serie TV, stagione 1)

Remake della soap opera messicana ambientata in un collegio ma con studenti tutti di una nuova generazione sebbene alcuni dei personaggi storici intervengono per cantare alcuni brani della banda RBD nata proprio all’interno di Rebelde.

- 4 metà (film)

Commedia romantica tutta italiana diretta da Alessio Federici. La storia racconta del tentativo di una coppia di dimostrare la teoria che ognuno ha una sua anima gemella e per far questo organizzano una cena con 4 amici nubili.

6 GENNAIO – film e serie tv originali Netflix

- The club (serie TV, stagione 1)

Serie tv turca che affronta il tema importante del recupero del rapporto madre-figlia. Matilda esce dal carcere dopo 17 anni di prigione per omicidio intenzionata ad andare in Israele e lasciarsi la Turchia alle spalle ma ci ripensa perché vuole ricongiungersi con la figlia cresciuta in orfanotrofio e ignara dei suoi genitori. Si fa assumere in un night dove lavora la figlia .

- El Paramo (film)

La storia di una madre e di un figlio che vivono lontano dal caos cittadino in una zona quasi deserta con l’obiettivo di condurre una vita pacifica… ma l’apparizione di una creatura violenta e misteriosa incrinerà il loro rapporto.

7 GENNAIO – film e serie tv originali Netflix

- Mother/Android (film)

Film fantascientifico ambientato inizialmente in un bosco che all’improvviso diventa teatro di paura e terrore da cui fuggire per poter sopravvivere visto che il destino dell’umanità sembra minacciato dagli androidi.

10 GENNAIO – film e serie tv originali Netflix

- Undercover (serie TV, stagione 3)

Terza stagione per la serie tv belga-olandese che racconta le gesta di due poliziotti e che prende spunto da fatti realmente accaduti sebbene con personaggi e luoghi diversi. Serie poliziesca che si sviluppa intorno alle indagini sotto copertura condotte da due poliziotti che si infiltrano nel mondo dello spaccio.

11 GENNAIO – film e serie tv originali Netflix

- L’origine du monde (film)

Film francese in selezione al festival di Cannes che racconta la storia di un uomo che nonostante sia vigile e sveglio, si accorge che il suo cuore ha smesso di battere. Nessuno sa dare una risposta allo strano fenomeno e così la moglie decide di rivolgersi alla sua guru personale, esperta anche in forze occulte

13 GENNAIO – film e serie tv originali Netflix

- The Journalist (serie TV, stagione 1)

Serie tv che prende spunto da un film premiato e che narra le vicende e le inchieste di una giornalista giapponese molto determinata che cerca di far luce su uno scandalo che coinvolge il governo per corruzione, rischiando di essere uccisa.

- Brazen (film)

Un film tratto da un bestseller di Nora Robert e che appartiene al genere thriller. La storia di Grace Miller, scrittrice di romanzi gialli e ora alle prese con l’omicidio della sorella che le farà perdere di vista alcune regole di correttezza.

- Photocopier (film)

Film drammatico indonesiano pluripremiato per la regia e come miglior film. E’ la storia di Sur che in seguito ad un selfie che la ritrae ubriaca durante una festa al college, perde la sua borsa di studio perché ha portato disonore alla sua facoltà. Ma Sur non ricorda nulla e chiede aiuto ad una amica che lavora come fotocopiatrice proprio al campus universitario.

14 GENNAIO – film e serie tv originali Netflix

- After Life (serie TV, stagione 3)

Terza stagione per la serie tv inglese che racconta le vicende di Tony alle prese con una brutta depressione in seguito alla morte della moglie per cancro. Unica gioia il suo cane. Decide di cambiare atteggiamento e di affrontare la vita con cinismo e strafottenza finendo per allontanare col suo fare burbero, le persone che vogliono aiutarlo. Ma… In arrivo 6 episodi inediti, della durata di 30 minuti ciascuno.

- Archive 81 (serie TV, stagione 1)

Serie tv fantascientifica ma ricca di suspance e misteri. La storia di un archivista che deve restaurare una collezione di video cassette danneggiate e viene coinvolto dalle vicende della regista scomparsa e da una setta pericolosa che ha la sede in un condominio.

- Riverdance – l’avventura animata (film)

Film d'avventura animato che si ispira all’omonimo spettacolo e che è stato realizzato al computer. Due ragazzini si avventurano nel fantastico mondo del Megalocero Gigante.

- El comediante (film)

Commedia messicana dai toni anche drammatici che racconta la storia di Gabriel, un comico caduto in disgrazia e senza prospettive di vita interessanti. Perde la voglia di fare qualsiasi cosa fino a quando la sua migliore amica non gli chiede di donare il suo seme per diventare madre. Decide di diventare una persona migliore ma i fantasmi del passato non mollano.

20 GENNAIO – film e serie tv originali Netflix

- Il trattamento reale (film)

Commedia romantica che racconta la favola di una parrucchiera americana sfrontata e leale chiamata alle nozze di convenienza di un ricco e affascinante principe. Fra i due scoppia l’amore o prevale il dovere?

21 GENNAIO – film e serie tv originali Netflix

- Ozark (serie TV, stagione 4)

Quarta stagione per la celebre serie tv che racconta le vicissitudini di un consulente finanziario e della sua famiglia coinvolti per scelta nel traffico di droga di un cartello messicano. La nuova stagione inizia con una prima serie di 7 episodi.

- L’alta stagione (serie TV, stagione 1)

Serie tv brasiliana che racconta le vicende di un gruppo di giovani che lavorando presso un resort di lusso trascorrono un’estate indimenticabile fra amori, sogni e segreti svelati .

- Monaco: sull’orlo della guerra (film)

Thriller britannico sulla seconda guerra mondiale raccontata attraverso le vicende di due amici che adesso lavorano per governi opposti. E’ l’autunno del 1938 e l'Europa è sull'orlo della guerra. Viene convocata d’urgenza una conferenza per tentare delle negoziazioni .

25 GENNAIO – film e serie tv originali Netflix

- Snowpiercer (serie TV, stagione 3)

Terza stagione della serie tv fantascientifica che racconta di un mondo che cerca di combattere contro la glaciazione. E per farlo c’è un treno che non si ferma mai e che raccoglie i supersiti. Tratto da un film di grande successo.

28 GENNAIO – film e serie tv originali Netflix

- La donna nella casa di fronte alla ragazza alla finestra (miniserie)

Thriller grottesco della serie Crime. Anna vive ossessionata dalla presenza di un vicino di casa molto attraente ma ha la cattiva abitudine di fare uso di alcool, pillole e ha una grande immaginazione. Assiste ad un omicidio o è solo frutto della sua mente?

- Venne dal freddo (serie TV, stagione 1)

Azione e avventura in questa serie tv fantascientifica realizzata negli Usa e che si compone di 8 episodi. Una madre single, diventa una spia russa ma viene smascherata e deve difendersi anche contando sul suo potere di cambiare forma.

- Feria – la luce più oscura (serie TV, stagione 1)

Thriller del genere horror che racconta di due sorelle alle prese con elementi soprannaturali quando scoprono che i genitori partecipano a sedute spiritiche e rituali di morte.

Amazon Prime Video

Monterossi – serie tv

Dal 17 gennaio la serie basata sui romanzi scritti da Alessandro Robecchi e che vede un cast tutto italiano.

As We See It - serie tv

Dal 21 gennaio la serie composta da otto episodi che si basa su un format e che tratta il tema dell’autismo.

The Legend of Vox Machina - serie tv

Dal 28 gennaio la serie fantasy-adventure animata per adulti. Dodici episodi che raccontano un mondo immaginario. La trama racconta le vicende di otto improbabili eroi impegnati in una missione per salvare il regno di Exandria da oscure forse magiche.

The Tender Bar – film

Uscirà il 7 gennaio la pellicola diretta da George Clooney è basata sul romanzo autobiografico Il bar delle grandi speranze di J.R. Moehringer. La storia di un bambino che perde il padre e cresce all’interno del bar dello zio Charlie, figura bizzarra ed espansiva mentre la madre è determinata a dare al figlio opportunità a lei negate.

