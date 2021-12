Torna Doc - Nelle tue mani, i siciliani Giusy Buscemi e Gaetano Bruno nel cast con Luca Argentero

Due attori siciliani nel cast della seconda stagione della serie tv «Doc Nelle tue mani». A svelare chi sono ci ha pensato Giusy Buscemi con un post su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusy Buscemi (@giusybuscemii)

Tra le new entry c'è proprio la bella attrice siciliana, già protagonista de Il Paradiso delle Signore tornerà, e che ora sarà di nuovo star nel prime time di Rai1 al fianco del Dottor Fanti.

Giusy Buscemi ha svelato il cast della serie tv, che prenderà il via giovedì 13 gennaio su Raiuno, con la foto di tutti coloro che prenderanno parte ai prossimi episodi.

Oltre al protagonista Luca Argentero, ci saranno anche Alice Arcuri, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Elisa D’Eusanio, Alberto Malachino. Oltre a Giusy Buscemi, le new entry saranno Marco Rossetti, classe 1985, già protagonista di Buongiorno Mamma su Canale5 e ancora prima ha interpretato Daniele De Rossi in Speravo de Morì Prima, e il palermitano Gaetano Bruno, classe 1973, già apprezzato in Fargo 4, La Porta Rossa con Lino Guanciale, Il Cacciatore e in 1994.

Anche per Giusy Buscemi, di Menfi, il ruolo in Doc è la conferma di una carriera che ormai ha preso il volo. La vittoria del titolo di Miss Italia nel 2012 è stata un trampolino di lancio verso il cinema e le serie tv. Dal debutto sul grande schermo con il film Baci salati, opera prima di Antonio Zeta presentata al Taormina Film Fest, si è tuffata soprattutto nel mondo delle fiction. Nel 2014 ha preso parte alla nona stagione della serie televisiva Don Matteo, interpretando Assuntina Cecchini, poi nella miniserie televisiva La bella e la bestia. Era solo l'inizio, perchè nel 2015 è apparsa nella terza stagione di Un passo dal cielo, con Terence Hill e nelle serie La dama velata e Il giovane Montalbano. Nel suo curriculum anche il ruolo di Teresa Iorio, protagonista della serie Il paradiso delle signore, ma il suo nome compare anche nella serie anglo-italiana I Medici e nella miniserie C'era una volta Studio Uno.

© Riproduzione riservata