Cinema: "Me contro Te" record con quasi 5 milioni di incasso, ma è boom per "Dune" nel week end

"Me contro Te. Il mistero della scuola incantata" si consolida, con il week end appena trascorso, il film con più incassi del 2021 in Italia. Dopo aver battuto la pellicola Marvel "Black Widow", vede però una grossa insidia da Dune, il kolossal sci-fi diretto da Denis Villeneuve distribuito da Warner in oltre 450 cinema, che ha incassato nei 4 giorni del weekend 2.136.837 euro.

Il lungometraggio della coppia di youtuber di Partinico, Luì e Sofì, ha ottenuto fino ad oggi un totale di 4.955.387 milioni di euro di incassi, a fronte dei 4,7 milioni di euro guadagnati da "Black Widow".

E mantiene ancora il record di incasso al debutto dall'inizio della pandemia: il 18 agosto, primo giorno nelle sale, "Me contro Te. Il mistero della scuola incantata" ha raggiunto 811 mila euro e le presenze hanno superato la strabiliante cifra di 125 mila. Il film di Denis Villeneuve 'Dune', presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia Fuori concorso, molto atteso in sala da tempo, e che sembra poter insidiare i due youtuber, in Italia ha invece incassato nel primo giorno 419.090 euro, con 58mila 161 presenze.

Un esordio con i botti e una marcia costante verso i 5 milioni di euro di incassi per Luì e Sofì che qualche settimana fa hanno annunciato già l'uscita del loro terzo film al cinema.

