Me contro Te supera Fast & Furious nell'incasso totale: adesso è caccia al film più visto nel 2021

"Me Contro te - Il mistero della scuola incantata" incassa altri 122mila euro al botteghino e raggiunge quota 3,9 milioni, superando anche il totale di "Fast & Furious 9". Sul podio del box office restano "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto", che incassa 101mila euro e sale a 1,2 milioni e "Fast & Furious" che ottiene 92mila euro e sale a poco meno di 3,9 milioni.

Raggiunto il nuovo record, "Me contro te - Il mistero della scuola incantata" adesso è proiettato per raggiungere la vetta degli incassi dell'intera annata 2021 che ancora appartiene al film della Marvel con Scarlett Johansson "Black Widow" con 4,7 milioni di euro.

In questi giorni arrivano intanto in sala "Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli", "Europa", "Figli del sole", "Sibyl - Labirinti di donna", "Il collezionista di carte", "Mondocane" e "Malignant".

