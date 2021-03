I siciliani Colapesce e Dimartino vincono il premio EarOne Sanremo Airplay

EarOne, la società italiana che fornisce servizi di classifiche e rilevazioni airplay in tempo reale, partner consolidato dell’industria musicale, lancia quest’anno il nuovo Premio EarOne Sanremo Airplay 2021 per celebrare il vincitore della classifica delle canzoni presentate dai 26 Campioni al 71esimo Festival di Sanremo in base al criterio della maggiore esposizione radiofonica.

I vincitori di questa prima edizione del Premio EarOne Sanremo Airplay 2021 sono Colapesce e Dimartino con il brano "Musica leggerissima".

La canzone è stata trasmessa da 127 radio, con un punteggio relativo all’audience di 138279,4 e un numero di passaggi totali pari a 2834. Il periodo temporale considerato va dal 4 marzo (dopo la presentazione di tutti i 26 brani dei Campioni in gara al 71° Festival di Sanremo) fino alle 23:59 dell’11 marzo.

