"Musica leggerissima", Colapesce e Dimartino conquistano il "disco d'oro"

"Musica leggerissima" conquista il Disco D’oro, a sole due settimane dall’uscita. Il brano di Colapesce e Dimartino si conferma, inoltre, al numero 1 di tutte le piattaforme digitali: n.1 della Top50 Italia di Spotify (confermandosi anche stabilmente nella Top200 global), n.1 della Top100 di Apple Music, n.1 su iTunes e n.1 nella classifica dei brani più ascoltati su Amazon Music.

Un successo per i due cantautori che il 19 marzo usciranno con I mortali (42 Records/Numero Uno), una nuova edizione, al quadrato, del primo album scritto interamente a quattro mani da Colapesce e Dimartino. Un doppio album che contiene, oltre tutti i brani del precedente I mortali, 10 nuove tracce tra cui il brano in gara al Festival di Sanremo Musica leggerissima, la cover di Povera Patria e un nuovo inedito la title-track I mortali.

A completare la tracklist de "I mortali" anche un adattamento in italiano di Born to Live di Marianne Faithfull dal titolo Nati per vivere e sei brani tratti dalla discografia da solisti del duo che Colapesce e Dimartino ripresentano in versione inedita: Copperfield, Non siamo gli alberi, Totale, I calendari, Amore sociale e Decadenza e panna.

