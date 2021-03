Colapesce e Dimartino, dopo Sanremo "Musica leggerissima" è il brano più trasmesso dalle radio

La prima classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane dopo il Festival di Sanremo si presenta, come di consueto, rivoluzionata. La top ten proposta da Airplay esegue una prima scrematura dei brani in gara grazie alla quale possiamo cominciare a capire quali sono le canzoni più amate e richieste dal pubblico.

Al primo posto della chart troviamo così Colapesce e Dimartino, uniti al festival per cantare «Musica leggerissima», brano che ha già conquistato il web diventando estremamente virale.

Impennata fino alla seconda posizione per il dj tedesco Purple Disco Machine in featuring con Moss Kena e i The Knocks, la canzone è «Fireworks».

Gradino più basso del podio occupato da i Sophie and the Giants, band che si è fatta conoscere nel mondo con la hit «Hypnotized», oggi tornano con «Right Now».

Quarto posto per il cantautore e producer canadese The Weeknd con il nuovo singolo «Save Your Tears». Di nuovo un brano tratto dalla playlist di Sanremo 2021 al quinto posto, si tratta nuovamente di un duetto ed è quello che mette insieme l’ex vincitrice di X-Factor Francesca Michielin e l’ex giudice di X-Factor Fedez, il brano è «Chiamami per nome» e al Festival si è classificato secondo. Sesta posizione occupata dalla cantautrice britannica di origini kosovare Dua Lipa con «We're Good».

Scende al settimo posto Mahmood, che Sanremo lo ha vinto appena due anni fa con la hit «Soldi», il suo nuovo singolo si intitola «Inuyasha».

Altra nuova entrata sanremese in ottava posizione, lei è Gaia, ex concorrente di X-Factori, ultima vincitrice di «Amici di Maria De Filippi», che sul palco del teatro Ariston ha cantato «Cuore amaro». Anche Noemi è un’ex X-Factor, quest’anno a Sanremo ha cantato «Glicine». Chiude la top ten il producer MACE con «La canzone nostra», brano per il quale ha convocato davanti ai microfoni il giovanissimo BLANCO e Salmo.

