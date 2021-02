Covid, ad un anno dall'inizio della pandemia Marco Mengoni canta in piazza a Bergamo

Ad un anno esatto dallo scoppio della pandemia da Coronavirus in Italia, Marco Mengoni canta in piazza a Bergamo, la città più colpita dal virus.

La performance sarà trasmessa stasera alle 20.35 su Raiuno. Mengoni canterà una cover di Lucio Dalla, "L'anno che verrà", rivisitata in chiave attuale.

Il cantante si esibirà in piazza Vecchia, completamente vuota e al buio. Con Mengoni solo i musicisti. Tutto ebbe inizio il 21 febbraio del 2020 quando la rianimatrice Annalisa Malara dell'ospedale di Codogno insistette per sottoporre a tampone per il Covid un paziente, Mattia Maestri. Fu lui infatti il "paziente 1", il primo caso accertato in Italia.

© Riproduzione riservata