La Sovrintendenza del mare sarà guidata dalla moglie di Tusa

Sarà Valeria Li Vigni, la moglie dell'archeologo Sebastiano Tusa, scomparso nell'incidente aereo di marzo ad Addis Abeba, a guidare la Sovrintendenza del mare.

Sarà proprio lei a guidare la "creatura" del marito, nata all'inizio degli anni Duemila su sua iniziativa e dallo stesso condotta quasi ininterrottamente fino all'ingresso nella giunta Musumeci.

La Li Vigni ha guidato per anni il museo regionale di arte moderna di Palazzo Riso, incarico che la stessa, così come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha lasciato proprio venerdì prima della nuova nomina.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE