Coronavirus: ancora in calo i nuovi positivi in Sicilia, un decesso

Diminuiscono i contagi da Coronavirus in Sicilia malgrado aumentino i tamponi eseguiti. Sono 779 i positivi, e l'indice di positività è 9,68%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano 853 i nuovi casi su 11.500 tamponi processati. Per quanto riguarda i ricoveri ci sono 3 dimissioni in regime ordinario, invariate le terapie intensive. Un solo decesso nelle ultime 24 ore.

Attualmente in Sicilia ci sono 22.450 positivi al Coronavirus, di cui 184 ricoverati in regime ordinario, 12 in terapia intensiva. I guariti salgono a 1.609.495 e i decessi a 12.193. Da inizio pandemia sono state 1.644.138 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.

A livello nazionale, sono stati 18.797 i nuovi casi, contro i 22.265 di ieri. In diminuzione i tamponi effettuati: 121.510, contro i 152.421 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi molecolari ed antigenici rapidi è del 15,5% contro il 14,6% di ieri. Sono 13 i decessi registrati; mentre sono 125 i ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a sabato. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 3.321.

