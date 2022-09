Covid, in Sicilia 391 nuovi casi e scende l'indice di positività: tre vittime

Nelle ultime 24 ore sono stati 391 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia su 4.828 tamponi processati e l'indice di positività scende all'8,09%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Ieri erano stati 779 i nuovi casi e il tasso di positività era al 9,68%. Tre le vittime, in aumento i ricoveri in regime ordinario (+4) e quelli in terapia intensiva (+2).

A livello provinciale si registrano a Palermo 140 casi, Catania 107, Messina 31, Siracusa 25, Trapani 27, Ragusa 18, Caltanissetta 7, Agrigento 10, Enna 4.

Guardando i dati nazionali sono 10.008 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 18.797 positivi. Le vittime sono 32 in aumento rispetto alle 13 di ieri. Sostanzialmente stabile il tasso di positività, 15,2% (121.510 i tamponi).

