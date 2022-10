Covid, 1.331 nuovi casi in Sicilia e scende l'indice di positività: ricoveri in aumento, 2 morti

Sono 1.331 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 11.049 tamponi processati e l'indice di positività scende al 12,04% (ieri era al 12,59%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.562 su 12.405 test.

I ricoveri in regime ordinario sono in aumento: 2 in più e un ingresso in terapia intensiva (+1). Nelle ultime 24 ore si sono registrati due morti e 1.176 guariti.

A livello provinciale, si registrano a Palermo 338 casi, Catania 257, Messina 152, Siracusa 171, Trapani 166, Ragusa 82, Caltanissetta 50, Agrigento 68, Enna 47.

Guardando i numeri nazionali sono 31.760 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 35.043 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 94 contro le 93 di ieri. Il tasso di positività è 15,43 (ieri era al 16,16). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 205.738 contro i 216.735 del giorno precedente.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.475.187, indica l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 223 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 227) nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 27. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.881, rispetto ai 7.019 di ieri. Gli attualmente positivi sono 484.241. Dimessi e guariti sono 22.812.006, mentre dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 178.940.

© Riproduzione riservata