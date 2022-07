Coronavirus, in Sicilia altri 5.668 casi e 15 decessi. Più di un milione i positivi in Italia

Sono 5.668 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, un numero inferiore rispetto alla giornata di ieri quando erano stato 7.097 ma c'è da sottolineare che sono stati effettuati anche meno tamponi (oggi 23.086). L'indice di positività è al 24%, ieri al 25,41%. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Salgono i ricoveri in regime ospedaliero (+10), scende di una unità quelli in terapia intensiva. Sono 15 i decessi anche se la Regione Siciliana comunica che diversi sono avvenuti nei giorni precedenti. La Sicilia è al quinto posto per contagi giornalieri.

Attualmente nell'Isola ci sono 96.783 positivi al Covid, di cui 834 ricoverati in regime ordinario, 31 in terapia intensiva e 95.918 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 1.212.670, mentre i decessi a 11.226.

A livello nazionale, sono 71.947 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Cifra che porta gli attuali positivi a più di un milione di persone (1.037.511). Ieri i contagiati erano stati 84.700. Le vittime sono invece 57, rispetto alle 63 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 262.557 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 27,4%, in lieve aumento rispetto al 26% di ieri. Sono 291 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.212, 177 in più di ieri.

