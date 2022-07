Inarrestabile in Sicilia la corsa del Covid: oltre 7 mila positivi, uno ogni 4 tamponi

Continua a crescere la curva epidemica in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 7.097 i nuovi positivi al Coronavirus registrati su 27.923 tamponi processati e l'indice di positività è del 25,41%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.306 i nuovi casi su 22.598 tamponi processati. Sono sette i decessi nelle ultime ore e crescono anche i ricoveri. La Sicilia è al quarto posto per contagi giornalieri.

Attualmente ci sono 92.411 positivi al Coronavirus nell'Isola, di cui 823 ricoverati in regime ordinario, 32 in terapia intensiva e 91.556 in isolamento domiciliare. Crescono i guariti che arrivano a 1.210.414 e i decessi che fino ad oggi sono 11.211. Da inizio pandemia sono state 1.314.036 le persone contagiate in Sicilia dal Coronavirus.

A livello nazionale, continua a salire la curva epidemica: sono 84.700 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro gli 86.334 di ieri ma soprattutto i 56.386 di sabato scorso, un aumento su base settimanale del 50%. I tamponi processati sono 325.588 (ieri 316.040) con un tasso di positività che scende dal 27,3 al 26%. I decessi sono 63 (ieri 72). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.488.

In aumento le ospedalizzazioni: 11 in più le terapie intensive (ieri +3), che diventano così 275 in tutto con 40 ingressi del giorno. E 205 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +238) per un totale di 7.035, il 18mo giorno consecutivo di crescita. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 11.575, davanti a Campania (+11.428), Lazio (+10.367), Veneto (+8.110) e Sicilia (+7.097).

